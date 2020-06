Entrega de cestas de alimentos é adiada para dia 22, anuncia Prefeitura de Fortaleza

A terceira etapa de entrega das 130 mil cestas básicas destinadas a famílias cadastradas no Bolsa Família terá um atraso de uma semana, conforme anunciado neste domingo (14) pela Prefeitura de Fortaleza. Inicialmente, a distribuição estava prevista para começar no dia 15 de junho, nesta segunda-feira, mas só ocorrerá agora a partir do dia 22 de junho, por motivo de atraso na entrega das cestas básicas por parte dos fornecedores.

A Prefeitura de Fortaleza faz a entrega das cestas básicas por meio do programa “Comida em Casa”, aos beneficiários do Bolsa Família que não possuem filho matriculado na rede de ensino municipal. A ação “Comida em Casa” é um benefício eventual dentro da Política Nacional da Assistência Social e foi iniciada em abril.

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, faz a distribuição em 290 escolas de Fortaleza, em todas as Regionais, para entregar as cestas básicas, auxílio emergencial para famílias em vulnerabilidade social em meio à pandemia do coronavírus.



(*) Com informações da Assessoria de Imprensa da PMF