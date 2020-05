Entrega do vale-gás começa na próxima segunda-feira em unidades dos Cras de Fortaleza

Começa na próxima segunda-feira (18) a entrega dos vale-gás pela Prefeitura de Fortaleza, que terá Centros de Referência da Assistência Social (Cras) como pontos de distribuição. Iniciativa do Estado, o programa busca assistir famílias em vulnerabilidade sócio-econômica agravada pelo cenário de pandemia de coronavírus e isolamento social.

Famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância e inseridas no Cadastro Único, jovens inseridos no programa Superação e beneficiários do Bolsa Família com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34, terão direito ao vale. Ao todo serão 11 mil vales distribuídos.

Na Capital, a ação será executada pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). A pasta informa que as famílias serão contactadas por ligação para informar em qual das 27 unidades do Cras e quando devem comparecer para retirar o benefício. Para receber o vale será necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

O benefício dá direito a recarga de uma unidade de botijão de gás, sendo necessário às famílias a posse do botijão vazio.