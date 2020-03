Equipe econômica está anunciando novas medidas com reflexo no Ceará

O INSS reduz atendimento presidencial e estimular uso das redes sociais. Dos 96 serviços, 90 tem atendimento pela internet. A medida é para evitar aglomeração e transmissão do Covid-19.

O atendimento virtual protege e não o prejudica o cidadão. Hoje, a cada mês, o INSS recebe, em todo o Brasil, cerca de 2,7 milhões de segurados. Segundo o órgão, não haverá prejuízo para os beneficiários.

De acordo com presidente do INSS, Leonardo Rolim, não é aconselhado a ida de idosos as agências bancárias. Rolim também anuncia a suspensão do documento de procuração para representantes dos aposentados e pensionistas receberem o dinheiro nas agências.