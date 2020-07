Equipes atendem em seis postos de saúde neste final de semana em Fortaleza

Neste sábado e domingo, das 08h as 17h, as equipes da estratégia saúde da família vão atender em seis postos de saúde de Fortaleza com foco nos pacientes com sintomas gripais.

Além da estrutura e equipamentos disponíveis, os postos também contam com oxímetros, aparelho que ajuda a identificar o grau de comprometimento pulmonar, pois mede a saturação de oxigênio no sangue.

Confira a lista dos postos de saúde abertos na capital neste fim de semana: