Especialista em trânsito faz alerta sobre renovação presencial da CNH em Fortaleza

Desde o dia 16 de junho, os moradores de Fortaleza conseguem realizar a renovação simples da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) presencialmente. O serviço, que é um dos mais procurados pelos usuários durante o período de isolamento social, só é feito mediante agendamento prévio no site do Detran-CE.

A retomada gradual do atendimento presencial no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) segue as recomendações do Decreto Estadual nº 33.608 e está se dando em quatro postos, que estão localizados nos shoppings RioMar Papicu e Iguatemi e nos bairros de Messejana e São Gerardo. Por enquanto, apenas o serviço de renovação simplificada de CNH está sendo ofertado presencialmente pelo órgão.

É importante que a população lembre que o Departamento Nacional de Trânsito prorrogou vários prazos, inclusive a validade da CNH. Por isso, não há motivo para desespero. Quem quiser se manter em quarentena pode deixar para realizar a renovação mais adiante. As carteiras vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 estão com prazos de validade prorrogados por tempo indeterminado, ou seja, não precisam ser renovadas neste momento, alerta Rodrigo Nóbrega, advogado especialista em trânsito.

Durante o isolamento social, o Detran-CE ampliou vários serviços on-line.