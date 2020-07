Esperança na saúde: Ceará tem quase 105 mil pacientes recuperados de coronavírus

A pandemia de coronavírus trouxe impactos negativos para milhares de cearenses tanto na saúde como na economia. Desde que o Governo implementou o plano de retomada da economia na capital cearense, a quantidade de casos tem se estabilizado e os quase 105 mil pacientes recuperados trouxeram esperança para população.

Ao todo, são 104.662 cearenses com Covid-19 que receberam alta no Estado. Os dados estão disponíveis na plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde.

De acordo com especialistas, o processo de recuperação dos pacientes acontece de duas formas. A primeira, a “cura clínica”, ocorre quando não há mais sintomas da doença. Já a segunda, a “cura microbiológica”, significa que organismo eliminou totalmente o vírus, algo que pode demorar mais para acontecer. Para casos graves, o médico explica que o tratamento é feito de acordo com o quadro de saúde do paciente.

Mas é importante lembrar que a prevenção ainda é a fundamental no enfrentamento à doença e a população precisa continuar respeitando as medidas decretadas pelo Governo do Ceará, mantendo o uso de máscaras, o distanciamento social e, especialmente, a higienização correta da mãos e do ambiente.