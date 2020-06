Esportes olímpicos no Ceará enfrentam desafios na retomada durante pandemia

Os últimos três meses foram sinônimo de luta para todos os setores do esporte. Um confronto que, infelizmente, não deixa brecha até agora para um respiro, um breve retorno à normalidade. Para as modalidades olímpicas do Ceará, o período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus foi de paciência e de reinvenção. A volta das atividades esportivas no Estado do Ceará só devem ocorrer no fim de julho, durante a Fase 4 do plano de retomada do Governo. Para tanto, é preciso que o panorama da Covid-19 siga a tendência de estabilidade e depois comece a cair, não tendo um novo aumento de casos e óbitos que impacte na gradual reabertura, atrasando os planos. Mas é fato que os eventos não devem ter torcedores.

As corridas de rua, por exemplo, são incógnita para os próximos meses. A Federação Cearense de Atletismo possui mais de mil atletas cadastrados e 16 equipes filiadas, em estrutura semelhante ao futebol.

Os treinamentos daqueles atletas de alto nível continuam em casa, para que eles não percam ainda mais ritmo. A Federação de Triathlon do Estado do Ceará vive situação semelhante, com os exercícios aquáticos sendo os mais prejudicados durante o isolamento social.