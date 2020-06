Estabelecimentos comerciais são fechados no Centro de Fortaleza

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) fechou 11 estabelecimentos comerciais no Centro da Capital por estarem funcionando fora do horário permitido pelo plano de reabertura gradual do comércio nessa terça-feira. O órgão também realizou o ordenamento de filas de lojas e agências bancárias e abordou cerca de 400 pessoas.

Foram dispersadas aglomerações nas praças do Ferreira, dos Leões, da Lagoinha e no Parque das Crianças. Ruas da região que concentram intenso fluxo de pessoas devido ao funcionamento do comércio como a Major Facundo, a Barão do Rio Branco, a Senador Pompeu, a Guilherme Rocha e a Liberato Barroso também tiveram aglomerados dispersados.

A Agefis atuou ainda em cinco shoppings de Fortaleza para verificar o cumprimento dos protocolos sanitários e das medidas de distanciamento social. Desde a reabertura dos shoppings nessa segunda-feira, 8, aglomerações e filas extensas têm sido registradas. Nesta terça-feira, 9, operação conjunta entre Agefis, Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Vigilância Sanitária estadual iniciaram inspeções nos estabelecimentos.