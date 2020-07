Estação Parangaba do Metrofor oferece aos passageiros acesso gratuito à Internet com Wi-Fi

Passageiros que utilizam a Estação Parangaba da Linha Sul do Metrô de Fortaleza já podem acessar Internet por Wi-Fi, enquanto aguardam a chegada do Metrô. O serviço – que é gratuito – já está liberado para o público. Para iniciar, é necessário fazer um cadastro, no qual serão solicitados alguns dados, como nome e e-mail.

Por enquanto, a rede Wi-Fi está disponibilizada, em fase de testes, na Estação Parangaba da Linha Sul. Mas, segundo a Diretora de Desenvolvimento Estratégico da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, Giselle Secundino, a expectativa é que, após esta etapa inicial, o serviço possa ser ampliado para demais estações.

“Queremos oferecer aos usuários, cada vez mais, um serviço confortável, agradável e uma experiência de viagem diferenciada. É interesse do Metrô fornecer um acesso à Internet, via Wi-Fi, com qualidade”, explica.

A Parangaba é um dos pontos de integração do sistema metroviário da capital, onde se encontram as linhas Sul e VLT Parangaba-Mucuripe, que juntas formam um dos pontos de maior fluxo de passageiros do sistema metroviário. Além de integradas, as estações são localizadas ao lado de outros importantes polos de movimentação de pessoas, como terminal de ônibus e centros de compras.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará