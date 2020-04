Estátua de São José desaba neste sábado em Maracanaú

A maior estátua de São José no Ceará desabou na manhã deste sábado (18). O monumento religioso construído em 2009 está localizado em frente à Igreja Matriz, na Praça José Holanda do Vale, no município de Maracanaú.

Segundo informações repassadas pelo correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima, a imagem do santo que possui 15 metros de altura já apresentava rachaduras, mas até o momento não há mais informações sobre o motivo do desabamento.

No vídeo encaminhado por moradores da região é possível ver que a cabeça do monumento caiu por completo como também partes da dianteira da obra desabaram. A parte posterior e a base da estatua mesmo danificadas ainda permanecem.

Não há registro de feridos em decorrência do desabamento.