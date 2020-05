Estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte recebe máscara fácil para conscientizar população

A estátua do Padre Cícero recebeu uma máscara facial para conscientizar a população sobre a importância de adotar este item de proteção durante a pandemia da covid-19. O adereço de cor azul foi colodado, na tarde desde sábado (09), na Colina do Horto, onde está erguido o monumento de 27 metros de altura.

Esta é a primeira vez, em meio século de história, que a estátua do fundador da cidade recebe uma nova ornamentação. A máscara foi projetada pelo estilista Wellington Vieira, que inicialmente foi até a colina do Horto tirar as medidas. “A partir daí fizemos um estudo sobre qual material usar”, conta.

Outros monumentos de Juazeiro do Norte de figuras religiosas ou históricas da cidade, como Frei Damião, São Francisco e Seu Lunga, também receberão as máscaras de proteção. “A ideia é sensibilizar toda a sociedade”, justifica o secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho, Sandoval Barreto.