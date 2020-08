Estimativa populacional: Ceará chega perto de 9,2 milhões de habitantes

O país chegou a 211 milhões e 800 mil habitantes em 2020, crescendo 0,77% em relação ao ano passado, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Ao todo, o instituto coletou as informações em 5.570 municípios. No Ceará, são 9.187.103 habitantes

O estudo, com data de referência em 1º de julho, mostra que 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de um milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais estaduais.

As estimativas populacionais são um dos parâmetros de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

No ranking dos estados, São Paulo segue como o mais populoso, seguido de Minas Gerais, e do Rio de Janeiro.