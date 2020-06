Estimulado pelo ex-senador Eunício Oliveira, Zilzo entra na corrida pela Prefeitura de Russas

O médico Zilzo Evangelista, que, entre 1983 e 1989 administrou a cidade de Russas, decidiu aceitar o convite do Presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, e entrará na disputa pela Prefeitura do Município. ‘’Acolhi as palavras do senador Eunício e aceitei essa missão’’, disse Zilzo, em declarações à reportagem do Ceará Agora.

Dedicado à medicina nas últimas três décadas, Zilzo chegou a ser vice-prefeito e exerceu o cargo de secretário municipal de saúde e, mesmo com tanto tempo distante da disputa eleitoral, aposta na experiência e na trajetória de ficha limpa para se apresentar aos eleitores como opção à Prefeitura de Russas.

‘’Quero dar a minha contribuição e apresentar propostas para uma cidade melhor e mais saudável’’, antecipa o emedebista, que começa a discutir alianças partidárias para construir o palanque. Zilzo sabe das dificuldades na caminhada eleitoral, mas não teme o poderio político e financeiro dos grupos que se revezam no comando da Prefeitura de Russas nos últimos 20 anos. Segundo Zilzo, a união dos caciques políticos para manter o controle da Prefeitura não o assusta.

O temor de perder o poder político municipal uniu o prefeito Weber Araújo (PRB) e o ex-prefeito Raimundinho de Freitas (PSDB). O deputado federal Genecias Noronha (SD) articulou a aliança entre os dois caciques políticos e lançou o presidente da Câmara Municipal, Nathizael Gonçalves (PT), como pré-candidato a prefeito. Outros dois nomes – Júnior Gonçalves, que começou na Rede, passou pelo PSB, negociou com o PSD e, hoje, está filiado ao DEM, e o empresário Sávio Gurgel (PDT), são pré-candidatos a prefeito.