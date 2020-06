Estrutura do Hospital de campanha desmontado no Albert Sabin teria aluguel de R$ 38,5 mil por 15 dias

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) o aluguel da estrutura do hospital de campanha montado no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) custaria R$ 38,5 mil por 15 dias. O dado foi informado pela Pasta estadual, nesta sexta-feira (5), em nota.

A unidade emergencial foi erguida em abril deste ano com atendimento voltado a crianças e adolescentes que pudessem vir a contrair a Covid-19 – a doença provocada pelo novo coronavírus – e precisassem de estrutura hospitalar adequada, evitando-se, assim, a propagação do vírus e os cuidados direcionados.

No dia 16 de maio, menos de um mês após ser erguida a estrutura da unidade hospitalar foi desmontada, porque “a evolução do número de casos pediátricos de Covid-19 demonstrou não haver necessidade da estrutura temporária”, informou a Sesa, em nota, e completou: “Com isso, o Governo do Ceará optou por cancelar o contrato de locação da estrutura, instalada no HIAS”.