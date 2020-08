Estudante é atropelado na Avenida Alberto Craveiro e helicóptero da Ciopaer faz resgate de feridos

Um estudante de 18 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira (5) quando atravessava a Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Dias Macedo. A via foi bloqueada e um helicóptero da Ciopaer desceu na avenida e fez o socorro dos feridos, levando-os para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF).

O jovem identificado como Antônio Kleverson Castelo Rodrigues tentou atravessar a via quando foi colhido pela motocicleta, de acordo com informações do guarda municipal, J.Henrique que presenciou o atropelamento. Ainda de acordo com o guarda municipal, o estudante teve fratura exposta na perna direita.

Segundo o guarda, um médico da Ciopaer passava pelo local no momento do acidente, parou seu automóvel e iniciou os primeiros socorros antes da chegada da aeronave.