Estudantes atuam na pandemia do coronavírus em 5 municípios do Ceará

No Ceará, pelo menos sete estudantes da área da saúde ligados ao programa “O Brasil Conta Comigo”, do Governo Federal, têm atuado no estado. Até o momento, cinco municípios receberam acadêmicos de Medicina e Enfermagem: Acaraú, Eusébio, Choró, Caucaia e Cedro. Não há nenhum profissional formado em atuação no estado pelo programa. As informações foram confirmados pelo Ministério da Saúde (MS).

O projeto “O Brasil Conta Comigo” é uma frente de atuação contra a pandemia do coronavírus, de responsabilidade do Ministério da Saúde. Profissionais e estudantes de 14 áreas da saúde inscritos no projeto receberam capacitação online sobre os protocolos clínicos em relação à Covid-19. Mais de 500 mil profissionais estão cadastrados para atuar na iniciativa. Até o momento, apenas o estado do Amazonas conta com atuação de profissionais pelo programa.

Dos sete alunos em atuação, cinco são acadêmicos do curso de Medicina e dois de Enfermagem. Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem 2 estudantes de Medicina. Cedro, Eusébio e Choró receberam um estudante de Medicina cada. Acaraú foi o único município a receber enfermeiros em formação.