Estudantes de baixa renda do IFCE receberão tablets

Com as aula presenciais suspensas no Ceará devido a pandemia do novo coronavírus, as instituições tem usado o modelo remoto de ensino para não parar as atividades. Porém nem todos os estudantes possuem os meios para acessa os conteúdos. Para esses casos, o Instituto Federal do Ceará está adquirindo 4.500 tablets para os alunos que não dispõem de um equipamento para acompanhar as aulas de forma remota.

A iniciativa visa assegurar a conectividade durante o período de distanciamento social por conta da pandemia do Coronavírus. Recentemente o IFCE também adquiriu chips para acesso à internet e distribuiu aos alunos da instituição. Para ter acesso aos chips, os estudantes devem cumprir alguns requisitos, como não possuir acesso à internet; possuir plano mensal de dados móveis com capacidade inferior a 20 gigabytes; ser a renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio; entre outros.

Foram adquiridas vinte mil unidades dos cartões que começaram a ser distribuídas para estudantes regularmente matriculados, de acordo com os requisitos da Portaria nº 706/GABR/Reitoria/2020.

*Com informações do IFCE