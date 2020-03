Estudantes podem se inscrever para participar da lista de espera do Prouni a partir desta sexta-feira

Os estudantes do Ceará que não foram selecionados para receberem as bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos podem se inscrever na lista de espera a partir desta sexta-feira. O prazo final para manifestar interesse nas vagas acaba dia 9 de março e a divulgação dos selecionados será feita no dia 12 deste mês.

O ProUni está oferecendo, neste semestre, 252.534 bolsas. O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudos, integrais e parciais, em instituições particulares de educação superior.

Podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral; estudantes com deficiência; professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública.