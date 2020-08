Estudantes terão acesso à programação educativa nas TVs Ceará e Assembleia a partir de segunda-feira

Os estudantes da rede estadual de ensino do Ceará contarão, a partir da próxima segunda-feira (10), com programação educativa diária exibida pela televisão, por meio dos canais da TV Ceará e da TV Assembleia. A iniciativa faz parte do Programa Vamos Aprender, lançado na tarde desta sexta-feira (7), pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), secção Ceará.

O projeto, que tem o objetivo de mitigar os impactos da pandemia na educação pública e oferecer aos estudantes alternativas de aprendizagem não presencial, foi desenvolvido pela Undime Nacional e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed). Participaram do lançamento a secretária da Educação, Eliana Estrela; a presidente da Undime – secção Ceará, Luiza Aurélia Teixeira; o presidente da comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Queiroz Filho; a presidente da TV Ceará, Ana Cristina Cavalcante; a coordenadora de projetos da Fundação Lemann, Mariana Fontoura; e o secretário de Cooperação com os Municípios, Márcio Brito.

Eliana lembra que, desde a suspensão das atividades presenciais na rede pública estadual de ensino, houve a necessidade de reinventar os múltiplos processos para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem.

Reconhecemos a importância fundamental das TVs para ampliar o alcance dos estudantes aos conteúdos, que serão disponibilizados gratuitamente, por várias instituições envolvidas na parceria. Sabemos o quanto é importante, neste momento de incertezas e inseguranças, a escola estar presente na vida dos alunos. Preservar vidas é fundamental, mas, cuidar dos vínculos, também é. Assim, caminhamos de mãos dadas, oferecendo oportunidades a crianças e jovens de construírem o conhecimento para realizarem os seus sonhos, ressalta a secretária.

Abrangência

O Vamos Aprender disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes de ensino com conteúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da educação básica: Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No total, são 320 programas pedagógicos disponíveis, que envolvem desde vídeos interativos, com conteúdo didático e exercícios, até textos e orientações. Todas as áreas de conhecimento são contempladas na ação.

No Ceará, a programação exibida pelas emissoras terá quatro horas e meia de duração, divididas por etapas da educação básica. Na TV Ceará, a programação será transmitida de 8h às 9h e de 14h às 18h30. Na TV Assembleia, os conteúdos serão exibidos de 7h às 9h e de 16h às 18h30.

O conteúdo também ficará disponível nos sites da Seduc, da Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância (Coded/CED) nos portais Aluno Online, Professor Online e Idade Certa.

Mobilização

O deputado estadual Queiroz Filho, que representou o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, no evento de lançamento, considera que a integração de diversos agentes em prol do mesmo objetivo tem o potencial de trazer resultados positivos à toda a população cearense.

O estado do Ceará aposta numa educação pública de qualidade, com ações efetivas e investimentos. Reforçamos a disponibilidade da Assembleia, em tudo o que for possível, para contribuir à educação cearense, salienta.

O Programa Vamos Aprender foi desenvolvido com apoio da Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e da Unesco. O conteúdo oferecido conta com parceria de várias instituições, como Canal Futura, Khan Academy, MultiRio, entre outras, que disponibilizaram gratuitamente seus materiais pedagógicos.

Mariana Lopes Fontoura recorda que o Vamos Aprender já vinha sendo pensado desde o início do período de pandemia, tendo em vista a impossibilidade de manter as atividades presenciais nas escolas.