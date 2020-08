Estudantes terão acesso à programação educativa nas TVs Ceará e Assembleia a partir de segunda-feira

Os estudantes da rede estadual de ensino do Ceará contarão, a partir da próxima segunda-feira (10), com programação educativa diária exibida pela televisão, por meio dos canais da TV Ceará e da TV Assembleia. A iniciativa faz parte do Programa Vamos Aprender, lançado na tarde desta sexta-feira (7), pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), secção Ceará.

O projeto, que tem o objetivo de mitigar os impactos da pandemia na educação pública e oferecer aos estudantes alternativas de aprendizagem não presencial, foi desenvolvido pela Undime Nacional e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed).

O Vamos Aprender disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes de ensino com conteúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da educação básica: Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No total, são 320 programas pedagógicos disponíveis, que envolvem desde vídeos interativos, com conteúdo didático e exercícios, até textos e orientações. Todas as áreas de conhecimento são contempladas na ação.

No Ceará, a programação exibida pelas emissoras terá quatro horas e meia de duração, divididas por etapas da educação básica. Na TV Ceará, a programação será transmitida de 8h às 9h e de 14h às 18h30. Na TV Assembleia, os conteúdos serão exibidos de 7h às 9h e de 16h às 18h30.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará