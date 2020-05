Estudo da Fiocruz aponta que coronavírus já circulava no Brasil antes do Carnaval

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a ponta que o novo coronavírus já circulava pelo Brasil desde o início de fevereiro, antes do carnaval e da detecção oficial do primeiro caso. Segundo o estudo, que usa uma “metodologia estatística de inferência a partir dos registros de mortes”, a COVID-19 “começou a se espalhar (no país) aproximadamente na primeira semana de fevereiro”, 20 dias antes do primeiro diagnóstico oficial em São Paulo e 40 dias antes de que a transmissão comunitária fosse confirmada.

Enquanto países da Europa e da América “observavam os passageiros e confirmavam os primeiros casos importados da COVID-19, a transmissão comunitária (quando já não se é possível rastrear a origem do contágio) já estava acontecendo” no Brasil, explicou a fundação, referência em saúde pública na América Latina.

Entre 21 e 25 de fevereiro, ocorreu no país o carnaval, atraindo grandes multidões às ruas de todo o Brasil. Em 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, dia em que os brasileiros terminam a folia oficialmente, o país anunciou seu primeiro caso da COVID-19.