Etufor prorroga carteiras estudantis até 31 de agosto e retomará atendimento presencial

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) prorroga, até o dia 31 de agosto de 2020, o prazo de validade das carteiras estudantis de 2019. A nova carteira será desbloqueada automaticamente no dia 1º de setembro e os créditos serão automaticamente transferidos. A finalidade é viabilizar a entrega das novas carteiras nas entidades estudantis ou nas instituições de ensino. Para o aluno que ainda não solicitou a carteira de estudante de 2020 e não realizou a biometria facial, a Etufor recomenda que acesse o site http://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br.

Com a vigência das medidas de isolamento social para o combate ao Coronavírus e para não gerar aglomeração, o atendimento da Etufor está sendo realizado de forma virtual. O atendimento presencial será retomado de forma gradual nos postos dos Shoppings Aldeota e Riomar Kennedy a partir da próxima quarta-feira (19/08). O horário de funcionamento será de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 17h30. Para agendar o atendimento, será necessário acessar o site http://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br.

Somente por meio de agendamento, os usuários do transporte poderão ser atendidos nos postos. A prioridade será para aqueles que pretendem solicitar a 1ª via dos documentos. Entre os serviços, 1ª e 2ª via da Carteira de estudante 2020, Bilhete único e Bilhetinho, 1ª via de cartão gratuidade para Pessoa com Deficiência.

Ao acessar o site, o usuário deve inserir CPF e e-mail. Ao confirmar, para prosseguir com o agendamento, deve selecionar as opções de local, dia e horário disponíveis para o atendimento. Poderá ainda, no caso de algum imprevisto, reagendar o atendimento pelo site.

*Com informações da Prefeitura de Fortaleza