Eunício X Domingos: ex-prefeito de Uruburetama, Vasconcelos Neto, deixa PSD e se filia ao MDB

O ex-prefeito de Uruburetama, Vasconcelos Neto, decidiu sair do PSD e se filiou, nesta terça-feira, ao MDB. A troca de siglas marca mais um capítulo do conflito entre o ex-senador Eunício Oliveira e o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho que, após as eleições de 2020, investiu para atrair emedebistas. Domingos teve êxito, levou lideranças municipais ligadas ao MDB para os quadros do PSD, mas sofre, também, revés.

A entrada de Vasconcelos Neto no MDB foi articulada pelo deputado estadual Leonardo Araújo que tem como aliada em Uruburetama a prefeita em exercício Stela Rocha. Leonardo anunciou que é Stela concorrerá à Prefeitura e terá Vasconcelos como um dos apoiadores. Vasconcelos era filiado ao PSD desde 2012.

Stela assumiu o comando político e administrativo do Município após o sumiço do prefeito Artur Nery (PSD) que se afastou para tratamento de saúde sem, sequer, comunicar a decisão ao Legislativo Municipal.

Com a saída de Nery, a Justiça, após decretada a vacância do cargo, determinou que Stela Rocha, então presidente da Câmara de Vereadores, assumisse o cargo de prefeita. São quase três meses que a população de Uruburetama não tem informações reais sobre o estado de saúde de Artur Nery que estaria se tratando da Covid-19. A reportagem apurou que o prefeito enfrenta graves problemas de saúde, mas até o momento assessores e familiares que o acompanham nada revelaram sobre o real quadro clínico de Artur Nery.