Eusébio receberá Central de Testes para coronavírus com capacidade de produzir 10 mil exames por dia

A Fiocruz escolheu o Eusébio, município do Ceará, para receber uma Central de Processamento de Testes Moleculares para Covid-19. A ação faz parte do projeto ‘Todos Pela Saúde’ e terá capacidade para 10 mil exames diários. A expectativa é que o equipamento seja finalizado em até 30 dias, no Polo Tecnológico de Saúde da Precabura. A estrutura possuirá 2 mil m² e custará R$ 60 milhões.

A instalação deve funcionar de modo ininterrupto, 24 horas por dia, com 150 funcionários. Os materiais foram adquiridos da empresa chinesa PGI. A cidade do Rio de Janeiro também receberá uma Central.

O objetivo das centrais é ampliar o número de testes moleculares no país. Atualmente, a capacidade é de 28 mil por dia – com os novos espaços, deve subir para 55 mil. No território nacional, há apenas três unidades com esse fim: duas em São Paulo e uma em Curitiba, no Paraná.