Evento nacional debate igualdade e acesso feminino a todas as esferas

Fortaleza irá sediar, nos próximos dias 05 e 06 de março, a III Conferência Nacional da Mulher Advogada. Evento que irá receber grandes nomes da advocacia debatendo sobre igualdade, oportunidade e ferramentas para garantir o acesso feminino a todas as esferas. A programação traz o Talk Show “A mulher no esporte”, realizado no próximo dia 06, às 14h, no Centro de Eventos do Ceará. Entre os principais assuntos que serão discutidos igualdade de gênero, doping e Justiça desportiva. O intuito do Talk Show é trazer para o centro do debate temas de grande relevância e destacar como o papel da mulher no desporto.

Irão participar da mesa a auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Arlete Mesquita, o médico e coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, Fernando Solera; e a atleta profissional de futebol do Botafogo, Rubiana Suzie Pereira.

Sobre os palestrantes

A advogada Arlete Mesquita foi a primeira mulher ocupar a cadeira de auditora no (STJD) e com mais de 20 anos de atuação no direito desportivo, além disso participou da criação do Sindicato dos Atletas Profissionais no Estado de Goiás (Sinapego) e acompanhou a criação da Federação Nacional dos Atletas (Fenapaf).

O médico e coordenador, Fernando Solera, atua como Oficial de Controle de Doping da Fifa e da Conmebol, e irá explanar sobre e prevenção ao doping no futebol.

Em 12 anos de carreira, a atleta Rubiana, que nasceu em Santo André-SP, passou por times tradicionais como Santos, Atlético-MG e São Paulo. Além disso, conquistou títulos vestido as camisa do São José-SP e do Kindermann-SC.

Sobre a conferência

A III Conferência Nacional da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o apoio da OAB Ceará, debaterá nos dias 5 e 6 deste mês, em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, os desafios da advocacia contemporânea na perspectiva do universo feminino. Com mais de 2.200 inscritos, e em torno de 70 palestrantes, a conferência é um dos eventos mais importantes da advocacia brasileira, com debates de questões que abordam desde a aplicação da Lei Maria da Penha, o aumento do feminicídio no país, a participação da mulher na política, a série de obstáculos enfrentados pela advogada em seu cotidiano profissional. Para esta edição, a Conferência elegeu como tema central a busca de uma advocacia mais igual, livre e com o apoio mútuo entre as advogadas brasileiras – Igualdade, Liberdade e Sororidade. Serão 14 painéis e oficinas.

Serviço

III Conferência Nacional da Mulher Advogada

5 e 6 de março de 2020

Centro de Eventos do Ceará – Avenida Washington Soares, 999 – Edson Queiroz

Fortaleza – CE

Veja a programação completa:

http://bit.ly/3ahutCj