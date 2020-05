Ex-chefe da PF chega para prestar depoimento em inquérito sobre acusações de Moro a Bolsonaro

O ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Maurício Valeixo chegou à superintendência da corporação, em Curitiba, para prestar depoimento nesta segunda-feira (11).

O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro pediu demissão do cargo, no fim de abril — o caso está sob relatoria de Celso de Mello. O inquérito vai investigar se as acusações de Moro são verdadeiras — ele disse ter sido pressionado por Bolsonaro a fazer mudanças na cúpula da PF. Se não forem, o ex-ministro poderá responder na Justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra.

Valeixo será ouvido por ter sido citado por Moro em depoimento, também à PF, no dia 2 de maio. No dia 24 de abril, após Bolsonaro exonerar Valeixo, Moro deixou o cargo alegando que não via motivo razoável para a troca no comando da PF.