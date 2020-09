Executiva Nacional do MDB endossa projeto de candidatura própria em Fortaleza

O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, mantém a agenda de conversas com lideranças regionais do PROS, PT e Solidariedade, mas, nas últimas 48 horas, avançou com o projeto de lançar candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. Eunício avalia que, com tempo de propaganda no rádio e na televisão e com recursos do fundo eleitoral, o MDB terá uma importante presença na campanha para discutir projetos e apontar um novo rumo para a cidade.



O deputado estadual Leonardo Araújo, que surge como único pré-candidato a prefeito, passa a semana em Brasília em reunião com lideranças nacionais e com o ex-senador Eunício Oliveira para avaliar os cenários da disputa pela Prefeitura de Fortaleza e dos maiores colégios eleitorais do Interior – Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Iguatu, além de Maracanaú e Caucaia na Grande Fortaleza.



Estamos avançando no debate sobre o lançamento da candidatura própria para oferecer uma opção para Fortaleza, sem o radicalismo da esquerda e sem o extremismo da direita, como costumo falar. Queremos construir um projeto que dialogue com o Governo Estadual e com o Governo Federal, disse o deputado estadual Leonardo Araújo, após uma sequência de reuniões nessa terça e nesta quarta-feira, em Brasília, com o presidente da Executiva Nacional do MDB, Baleia Rossi, e com ex-senador Eunício Oliveira.

Leonardo está em Brasília acompanhado da Presidente do MDB Mulher no Ceará, Ana Paula. Leonardo destacou, ainda, que o diálogo entre dirigentes regionais do MDB e lideranças do PROS, PT e SD continua, mas a opção da candidatura própria ganha ainda mais corpo.