Exército inicia Operação de Garantia da Lei e da Ordem em Fortaleza

O Exército Brasileiro vai iniciar a missão da Operação Mandacaru neste domingo (23), aplicando a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), segundo o comandante da 10ª Região Militar do Ceará, Fernando da Cunha Mattos. As Forças Armadas já ocupavam as ruas de Fortaleza desde esta sexta-feira (21), e com a chegada das tropas destacadas de quatro Estados brasileiros, será iniciada a operação de reforço da segurança pública no Ceará.

O comandante da 10ª Região explica que o Exército não tomará o controle da operação de toda a Polícia Militar do Ceará, mas de três grupamentos do policiamento ostensivo. São eles o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e o Comando de Policiamento Especializado.

Ao todo, 2,5 mil homens do Exército Brasileiro vão atuar no Estado até o próximo dia 28 de fevereiro, conforme determinado pela GLO, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (20), a pedido do governado Camilo Santana.