“Expectativa boa”, afirma Beto Almeida sobre empresários que aguardam retomada da economia no Ceará

Empresários e lojistas cearenses aguardam com alta expectativa a retomada da economia no Estado. Conforme o chefe da Casa Civil do governo estadual, Élcio Batista, o retorno das atividades econômicas deverá durar 56 dias, sendo conduzido de maneira bastante gradual e criteriosa. Devido as medidas de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19, o comércio tem fechado as portas e sofrido inúmeras consequências por conta disso. O assunto foi repercutido dentro do Bate-Papo político desta sexta-feira (15).

Em reunião com empresários, promovida pelo grupo Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), Élcio disse que a retomada no Ceará terá quatro etapas e seguirá critérios de “risco sanitário” e “aspectos econômicos e sociais” para a escolha das classes empresariais liberadas em cada fase. Segundo ele, serão 14 dias em cada fase, com um processo de monitoramento pelo Estado para garantir a evolução positiva dos números relacionados ao sistema de saúde.

Dentro do Bate-Papo político, o jornalista Beto Almeida comenta que “É uma notícia que chega com expectativa boa, porque sabe que está sendo compreendida pelos empresários. Eles próprios se anteciparam e já apresentaram seus protocolos de segurança para uma abertura de suas atividades, o que em si já garante uma maturidade, um amadurecimento diante de um quadro que é muito sério”

Élcio ainda confirmou aos empresários que a retomada deverá seguir os critérios dos especialistas da área da saúde, considerando os dados de contaminação, internações, leitos e óbitos causados pelo novo coronavírus. Beto Almeida que isso realmente não vai acontecer de maneira imediata, que será algo para se pensar na última semana de maio chegando no começo de junho, com abertura gradual do comércio no Ceará.