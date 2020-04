Fábrica do Mais Nutrição é ampliada e programa vai para o Cariri

Famílias em situação de vulnerabilidade assistidas por entidades da Região do Cariri vão ser atendidas pelo Programa Mais Nutrição ainda este ano. Além do Cariri, mais entidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú serão contempladas com o programa. Essa conquista é fruto de autorização do governador Camilo Santana para ampliar o Programa Mais Nutrição com o investimento do Governo do Ceará de R$ 1.986.388,05 para custeio, manutenção da equipe, compra de novos equipamentos e ampliação da estrutura da fábrica, localizada na Ceasa de Maracanaú.

Já no Cariri, será reformado espaço físico da Ceasa de Barbalha para receber as doações dos permissionários. A ação prevê ainda que as famílias atendidas pelas entidades da região recebam polpas e mix desidratados produzidos na fábrica que será ampliada em Maracanaú.



Desde o início da ação, em junho de 2019, até o momento foram doadas cerca de 310 toneladas de alimentos contemplando 78 entidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú beneficiando 14.586 pessoas. O Programa Mais Nutrição faz parte do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. “O Mais Nutrição tem papel fundamental de contribuir para o combate ao desperdício de alimentos, o enfrentamento à fome e a segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes. Diante da pandemia mundial do coronavírus, a preocupação do Governo do Ceará redobrou com os mais vulneráveis e o Mais Nutrição continua abastecendo as instituições beneficiadas com a doação dos alimentos cedidos pelos permissionários da Ceasa-CE. Garantir a ampliação da fábrica e a expansão do programa para o Cariri é uma grande conquista para o atendimento dos que mais necessitam”, destacou a primeira-dama.

“Vamos ter na Ceasa de Barbalha o início da operação do sistema da política do Mais Nutrição. Esse ano o governador Camilo Santana está fazendo o investimento para que a gente não só aumente a capacidade de produção instalada, mas que pudesse também chegar na Região do Cariri. Nós queremos ampliar e atender não só as 78 entidades cadastradas, que atende aproximadamente 15 mil pessoas, mas na perspectiva de duplicar esse número“, ressaltou o titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Francisco De Assis Diniz.



Programa Mais Nutrição

Estruturado em cima do combate ao desperdício de alimentos, enfrentamento à fome e segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes. A ação é realizada pelas secretarias de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)e Desenvolvimento Agrário (SDA); Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) com a parceria do *Grupo M. Dias Branco, da Associação dos Permissionários da Ceasa (Assucece), e do Instituto Agropolos do Ceará.

Ibama

Além de proporcionar a segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade, o Mais Nutrição alimenta também os animais do Ibama, principalmente aves (passeriformes e psitacídeos) e primatas (macaco prego e guaribas). Até o momento, cerca de 15 mil quilos de alimentos impróprios para o consumo humano já foram doados ao instituto, que semanalmente (segundas e quintas-feiras) realiza a busca de frutas, verduras e legumes, após serem separadas e selecionadas pelo tipo e qualidade.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará