“Falta de bom senso”, diz Beto Almeida sobre retorno das atividades na Câmara Municipal de Reriutaba

Vereadores do município de Reriutaba, que fica a cerca de 280 km de Fortaleza, decidiram retomar as atividades legislativas presencialmente e ignorar as recomendações para isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus. O assunto foi repercutido entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida dentro do Bate-Papo político desta quinta (30).

“Quanta falta de bom senso!” Foi o que disse Beto Almeida ao comentar a decisão dos parlamentares de voltarem às suas atividades na Câmara Municipal de Reriutaba. Ele pontuou que a presidente da casa legislativa afirmou que o processo de retorno foi avaliado pelos médicos e aprovado pela equipe técnica adotando as ações de prevenção quanto ao covid-19.

Apesar disso, Beto condenou a atitude e disse que a possível aglomeração é muito perigosa: “É como se eles (vereadores) vivessem numa realidade paralela, parece que não acompanham o que está acontecendo ali no entorno do seu próprio umbigo e correm esse risco, e expõe”. Ele destaca que o retorno coloca em risco a vida das pessoas que irão fazer parte das sessões e dos que vão trabalhar.

Por fim, Beto cobra a presença da União dos Vereadores do Ceará (UVC) para que saia com uma nota orientando os presidentes das Câmaras Municipais a tomarem medidas sensatas de combate ao coronavírus. Ele finaliza dizendo que os vereadores de Reriutaba se reúnem somente uma vez por mês e questiona: “Qual é na realidade a contribuição prática no momento de pandemia como esse que os vereadores de Reriutaba dão indo contra os fatos e retomando as sessões presenciais, quebrando o isolamento social? É inadmissível isso!”