Famílias afetadas por enchentes em Crateús e Quiterinópolis recebem donativos

As famílias vítimas das enchentes que atingiram os municípios de Crateús e Quiterianópolis receberam donativos do Governo do Estado no último sábado (4). A entrega incluiu aproximadamente 15 toneladas de alimentos do Programa Mais Nutrição, água e 300 redes de dormir, adquiridas pelo Estado de artesãos cearenses.

As redes foram produzidas por artesãos e artesãs do município de Mucambo, referência na produção em redes de tecelagem, vinculados à Central de Artesanato do Ceará (CeArt), equipamento da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Além das 300 enviadas a Quiterianópolis e Crateús (150 para cada cidade), o município de Novo Oriente também será beneficiado com 100 unidades, nos próximos dias.

A iniciativa faz parte do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pelo Governo do Ceará, com a realização das secretarias de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS); Desenvolvimento Agrário (SDA); Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE); e a parceria da empresa M. Dias Branco, da Associação dos Permissionários da Ceasa (Assucece) e do Instituto Agropolos do Ceará.