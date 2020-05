Fecomércio anuncia produtos digitais para auxiliar empreendedores locais durante pandemia

Para auxiliar empreendedores cearenses, como micros e pequenos comerciantes, a continuarem com suas vendas durante a crise do coronavírus, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) anunciou nesta sexta-feira, 8, a criação de três produtos digitais. A ideia da Federação é oferecer condições para que esses negócios sobrevivam à pandemia e possam se recuperar quando tudo voltar ao normal. A previsão é de que todos os produtos estejam disponíveis até o fim de maio.

Fecomércio Banck

O primeiro produto anunciado foi o Fecomércio Bank, um banco digital que vai atender tanto clientes pessoas físicas quanto as empresas. A ideia é oferecer taxas menores em negociações, desburocratizar serviços e otimizar tempo para ampliar oportunidades. A ferramenta também oferece opções diversas, voltadas para o entretenimento, compras online, recarga de celular, compras de passagens, créditos no Google Play, Netflix, Sportfy, dentre outros produtos e serviços.

“Tá Fácil Comprar”

A Fecomércio-CE anunciou também a criação do markeplace “Tá Fácil Comprar”, uma plataforma digital na qual diferentes lojas e pessoas poderão vender seus produtos, como em uma espécie de shopping center virtual. De acordo com a entidade, a ideia é facilitar o acesso às compras, via site ou aplicativo, para empresas que não tenham acesso ou condições de terem sua própria plataforma digital.

“Gestão da Retomada”

Também foi divulgado o programa “Gestão da Retomada”, que irá preparar gestores para a retomada das suas atividades, apoiando as decisões estratégicas. Utilizando uma abordagem denominada “learn by doing”, e através de insights de empresários, especialistas e consultores, apoiados por plataformas de comunicação, gestão do conhecimento e simulação, o programa visa auxiliar gestores de empresas a saírem da crise de uma forma mais efetiva.