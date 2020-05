Federação adia Mundial de Esportes Aquáticos para maio de 2022

O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos foi adiado para maio de 2002. A mudança do evento – inicialmente programado para julho do ano que vem – foi anunciada na manhã de hoje (4) pela Federação Internacional de Natação (Fina), em nota oficial publicada no site da entidade. De acordo com entidade, a mudança da data foi necessária, devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A Olimpíada foi remarcada para período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

O Mundial será realizado de 13 a 29 de maio de 2022, na sede anteriormente prevista: a cidade de Fukuoka (Japão). O evento abrange competições de natação, saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático, salto em plataforma alta e maratona em águas abertas.

“Em um momento de incerteza sem precedentes, a FINA espera que o anúncio dessas datas permita alguma clareza no planejamento para todos os envolvidos”, disse no comunicado oficial o presidente da entidade Júlio Maglione.

A decisão da Fina, vem nas esteira de outras federações internacionais que também postergaram a realização dos seus principais eventos depois do adiamento dos Jogos de Tóquio (Japão) para 2021. No dia 30 de março a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, sigla em inglês) adiou o Mundial da modalidade para 2022 e na última quinta-feira (30) foi a vez da Federação Internacional de Atletismo Paralímpico (Word Para Athletic) remarcar para o período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2022 o Mundial de Atletismo Paralímpico.

(*)com informação da Agência Brasil