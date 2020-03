Feirão Serasa Limpa nome oferta descontos de até 98% em renegociação de dívidas

As pessoas físicas e os microempreendedores endividados terão a oportunidade de renegociar dívidas no Serasa com desconto de até 98% até o fim desde mês. O feirão Serasa Limpa Nome oferece a renegociação pela internet, pelo smartphone e nos escritórios da em todo o País.

Os devedores podem pedir a renegociação no site ou no aplicativo Serasa Consumidor, disponível para os dispositivos dos sistemas iOS, da Apple, e Android, do Google. Segundo o diretor da Serasa Consumidor, Giresse Contini, não há distinção nas negociações pedidas pessoalmente ou a distância, portanto não é necessária uma corrida aos postos de atendimento.