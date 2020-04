“Feminismos para o fim do mundo” é tema de live nesta sexta-feira nas redes do Porto Dragão

Em live nesta sexta-feira (10), o perfil do Instagram do Porto Dragão realizará um momento ao vivo com a pesquisadora, transfeminista e escritora Helena Vieira a partir das 18h30. O tema proposto é “Feminismos para o fim do mundo”, convidando a discutir o status da crise que estamos vivendo da perspectiva do Feminismo. Como os feminismos, enquanto possibilidade teórica, nos ajudam a pensar um fim do mundo que não seja a tragédia, mas que instaure novas possibilidades de realização dos sujeitos?

“O feminismo para o fim do mundo seria um feminismo que conseguisse pôr um novo funcionamento do mundo que não seja marcado por uma economia significante masculinista. A ideia é entender que a crise humanitária global que enfrentamos hoje também é uma crise de gênero, porque ela apresenta vulnerabilidades de gênero, perspectivas de gênero e é constituída também no conjunto de relações de gênero que atravessam as relações sociais”, explica Helena.

O Porto Dragão é uma instituição cultural da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) gerido pelo Instituto Dragão do Mar, parte integrante do Hub Cultural do Ceará.

Sobre Helena Vieira

Helena Vieira é pesquisadora, transfeminista e escritora. Estudou Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo (USP). Foi colunista da Revista Fórum e contribuiu com diversos meios dê comunicação como o Huffpost Brasil, Revista Galileu (matéria de capa sobre transexualidade), Cadernos Globo (Corpo: Artigo Indefinido), Revista Cult e Blog Agora É que São Elas da Folha de São Paulo. Foi consultora na novela a Força do Querer. Recentemente, foi co-autora dos livros “História do Movimento LGBT” organizado por Renan Quinalha e James Green, “Explosão Feminista” organizado por Heloísa Buarque de Holanda, “Tem Saída? Ensaios Críticos sobre o Brasil”, organizado por Rosana Pinheiro Machado e “Ninguém Solta a Mão de Ninguém: Um manifesto de resistência”, da editora Clarabóia. Dramaturga, fez parte do projeto premiado pela Focus Foundation na categoria Artes Cênicas” Brazil Diversity”, em Londres, com a peça “Ofélia, the fat transexual”. Desenvolveu junto ao Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes, pesquisa dramatúrgica intitulada “Onde estavam as travestis durante a Ditadura?.

Serviço

10/4, sexta-feira, às 18h30

LIVE com Helena Vieira sobre “Feminismos para o Fim do Mundo” no perfil do Instagram @PortoDragaoCE

(*) Com informações do Governo do Ceará