Feriado de 7 de setembro: metrô e VLTs de Fortaleza terão operação especial

Com o objetivo de dar apoio ao funcionamento do comércio no feriado nacional de 7 de setembro, as três linhas do sistema metroviário de Fortaleza e Região Metropolitana funcionarão em horários especiais na próxima segunda-feira (7/9). Os horários de operação no feriado estão disponíveis ao final desse texto e no site www.metrofor.ce.gov.br.

A expectativa da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – operadora do sistema metroviário – é dar suporte ao momento de retomada da economia. A atenção às regras sanitárias deve ser máxima.

A Companhia fornece álcool em gel 70% nos dispensadores dentro dos trens e estações. Os passageiros devem higienizar as mãos antes e após o uso das linhas. O uso de máscara é obrigatório por lei em todo o estado e, principalmente, dentro do transporte público e de estabelecimentos em atividade.

Saiba mais

– A partir da terça-feira (8/9), os horários de operação das linhas voltam aos mesmos praticados atualmente. Os horários especiais mostrados abaixo valem apenas para o feriado de 7 de setembro.

– Não haverá operação do VLT de Sobral no dia 7 de setembro. O VLT do Cariri está com operação suspensa por decreto estadual.

CONFIRA OS HORÁRIOS ESPECIAIS DE OPERAÇÃO DAS LINHAS NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

Linha Sul:

Sentido Chico da Silva (Centro): 6:25 às 10:00 / 11:20 às 15:25

Sentido Carlito Benevides (Pacatuba): 06:30 às 9:40 / 11:30 às 15:30

VLT Parangaba-Mucuripe:

Sentido Papicu: 6:25 às 9:35 / 11:25 às 14:35

Sentido Parangaba: 06:55 às 10:10 / 11:55 às 15:10

Linha Oeste:

Sentido Fortaleza (Centro): 06:25 às 9:25 / 12:10 às 15:10

Sentido Caucaia: 07:10 às 8:40 / 11:25 às 15:55