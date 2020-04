Ferramenta digital impulsa melhoria nos processos seletivos do ensino superior

O uso de novas tecnologias no ensino pode proporcionar otimização de tempo e deslocamento do aluno, aumentando a redução de custos do estudante e das instituições, além de aumentar a capacidade de atendimento, dentre outras vantagens.

A possibilidade de fazer processo seletivo por provas on-line é uma experiência positiva que muitas instituições de ensino já estão tendo. De acordo com o gestor comercial do Senac, André Fontoura afirma que os processos seletivos pelo Vestibular Online há mais de 3 anos. Era feito realizado através de provas em laboratórios da instituição, agora, existe a possibilidade que o candidato possa fazer a prova de casa.

Citada pelo gestor, a plataforma Vestibular Online é apontada por especialistas da área educacional como solução para as instituições de ensino se reinventarem, por oferecer facilidade e comodidade na aplicação de processos seletivos. No mesmo caminho de substituição da aplicação de provas presenciais para digitais, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 também ocorrerá na versão remota, o Enem Digital. A implantação será gradativa e visa substituir, até 2026, a tradicional prova em papel. Com isso, o Ministério da Educação estima ter vantagens como a economia em papel, redução do risco de fraude, adaptação ao Novo Ensino Médio, aumento da interatividade e possibilidade de aplicação das provas em mais municípios.