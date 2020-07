Festival de Música da Assembleia: Sarto acompanha preparativos da 2ª edição do evento

Os preparativos para o 2º Festival de Música da Assembleia, que será realizado nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto, às 19h30min já iniciaram e nesta terça-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), acompanhou a organização para o evento. Durante a visita, Sarto assistiu a um trecho dos ensaios, cumprimentando os músicos participantes e os que compõem a banda base.

De acordo com Sarto, o festival havia sido suspenso, por causa da pandemia do novo coronavírus, e foi retomado com o objetivo de proporcionar o estímulo à cultura e também de se apresentar como alternativa de lazer para os cearenses. Para isso, o evento ocorrerá em outro formato, sem público, com transmissões em todos os veículos de comunicação da Assembleia.

“A gente queria que fosse presencial, com a torcida, com o calor humano, com o olho no olho. Mas vamos fazer e, mesmo assim, vai ser um sucesso”, disse, convidando todos os cearenses para prestigiarem os artistas e acompanharem as apresentações. Na opinião de Sarto, por meio das 24 canções selecionadas entre 364 inscritas, o festival expressa a riqueza e a pluralidade cearense.

O evento concederá prêmios de R$ 25 mil para a canção vencedora, R$ 15 mil para a segunda colocada e R$ 7 mil para a terceira. O melhor intérprete ganhará prêmio de R$ 5 mil. Também será gravado um CD com as 12 músicas finalistas. “A premiação é importante, mas o prêmio maior é promover e fomentar a pluralidade da cultura cearense. Temos valores diversos, temos história, somos reconhecidos e, dessa forma, o Festival da Música é uma forma de garimpar talentos que estão escondidos lá nos rincões do Ceará”, enfatizou.

Serviço

II Festival de Música da Assembleia

Eliminatórias: 30 e 31 de julho, às 19h30min

Final: 1º de agosto, às 19h30min

Transmissões

TV AssembleiaFortaleza e RMF: Canal 31.1 Digital (TV aberta) e NET Canal 31.1 Digital (TV a cabo); No Cariri: Canal 20.3 (TV aberta); Em Sobral: Canal 31.1 (TV aberta)

Rádio Assembleia: 96.7 MHz

Site: www.al.ce.gov.br

Facebook: www.facebook.com/AssembleiaCE

Instagram: @AssembleiaCE

*Com informações da Assembleia Legislativa