FGTS emergencial: nascidos em setembro tem crédito depositado amanhã

Os trabalhadores cearenses e de todos o país nascidos em setembro começam a receber a partir desta segunda-feira o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1.045. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal.

Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie ou transferências, também dos aniversariantes de setembro, estarão liberados a partir do dia 31 de outubro.

Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. Se o trabalhador tiver mais de uma conta de FGTS, o saque será feito primeiro das contas de contratos de trabalho extintos (inativas), iniciando pela conta que tiver o menor saldo.