FGTS emergencial: trabalhadores poderão sacar a grana a partir do dia 29 de junho

O pagamento do saque emergencial no valor de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço começará a partir da próxima semana, no dia 29 de junho. A liberação do dinheiro tem como principal objetivo ajudar a população no enfrentamento aos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Serão liberados cerca quase R$ 38 bilhões de reais para 60 milhões de trabalhadores. O pagamento será realizado por meio de Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa. Tudo de graça. E o trabalhador que tem direito ao saque do FGTS não vai precisar fazer nada.

As contas sociais já estão sendo utilizadas para o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 por mês; e elas têm como objetivo agilizar a distribuição dos benefícios e evitar filas nas agências bancárias.

Pelo calendário da Caixa, os depósitos do FGTS serão realizados até o dia entre o dia 29 de junho e 21 de setembro, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O dinheiro vai ficar disponível na conta até 30 de novembro; e caso não haja movimentação até essa data, os recursos voltam para o saldo do trabalhador no fundo.