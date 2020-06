FGTS: golpe no WhatsApp já atingiu 90 mil pessoas no Brasil; entre eles milhares de cearenses

Usuários do aplicativo de Whastapp tem que ficar atentos, pois estão tendo seus dados roubados atráves de um novo golpe bancário. De acordo com o laboratório de segurança digital da PSafe, cibercriminosos têm usado o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como isca para obter informações e disseminar a mensagem. O laboratório de segurança já identificou mais de 90 mil acessos e compartilhamentos do golpe, circulando com 15 endereços de URLs diferentes; entre eles estão milhares de cearenses.



Para quem tem direito ao saque do FGTS, o novo golpe tem a alternativa de incrementar a renda de milhões de brasileiros durante a crise causada pelo coronavírus. Se aproveitando da alta procura na internet sobre o assunto, os cibercriminosos criam páginas falsas, onde usuários são induzidos a preencher dados pessoais e depois compartilhar um link no WhatsApp, como garantia do recebimento do valor de R$1.045.



Entenda o golpe



O novo golpe trabalha nos mesmos moldes de outro ciberataque: o que usa como pretexto o auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal. Mas, na nova versão, além dos dados, os cibercriminosos solicitam a permissão para o envio de notificações, que pode redirecionar para outros links maliciosos e propagandas que geram lucro por visualização.



Como evitar o golpe



Para evitar cair no golpe, todo cuidado é necessário, ressalta laboratório de segurança digital . Pontos de atenção devem ser verificados toda vez que um link suspeito for compartilhado no WhatsApp ou nas redes sociais, como observar o endereço da URL — sites governamentais sempre possuem a terminação .org — , nunca fornecer dados pessoais para sites sem saber a procedência, ativar mecanismos de verificação de aplicativos e checar em fontes oficiais se o conteúdo da mensagem é verdadeiro ou não.