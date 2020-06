FGTS: liberação do novo saque começa em 29 de junho

Milhares de cearenses poderão ter acesso ao dinheiro depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir do dia 29 deste mês. Os pagamentos estão sendo disponibilizados após o governo editar a Medida Provisória (MP) que autoriza o pagamento do FGTS em contas de poupança social digital da Caixa.

A MP 982 foi publicada neste sábado (13) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A medida faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no País e deve beneficiar 121 milhões de brasileiros, segundo informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Cada trabalhador poderá fazer um saque emergencial de até R$ 1.045,00. Caso o dinheiro do FGTS não seja sacado pelos beneficiários, eles serão devolvidos à conta vinculada. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro. Cerca de 60 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. O governo estima uma injeção de recursos da ordem de R$ 37,8 bilhões.