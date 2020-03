Prazo para saque-imediato do FGTS termina na próxima semana

O prazo final para realizar o saque imediato de até R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) acaba no dia 31 de março. Dados da Caixa Econômica Federal mostram que cerca de 37% dos trabalhadores, com direito ao benefício, ainda não retiraram o dinheiro do fundo. Ao todo, 36 milhões de pessoas, entre elas milhares de cearenses ainda podem retirar a grana.

O banco informou que já foram pagos mais de R$ 28 bilhões para cerca de 60 milhões de trabalhadores. Isso equivale a 63% dos 96 milhões de trabalhadores com direito ao dinheiro. Pelo saque imediato, trabalhadores podem retirar até R$ 998 de cada conta do fundo de garantia, seja ativa (do emprego atual) ou inativa (de empregos antigos).

O que determina o valor do saque é quanto dinheiro havia na conta do trabalhador no dia em que a medida provisória que liberou o dinheiro começou a valer.