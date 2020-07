FGTS: trabalhador poderá solicitar antecipação do saque-aniversário a partir da próxima semana

Os trabalhadores cearenses que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderão adiantar três parcelas do benefício. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica nessa quinta-feira. A opção constitui uma nova linha de financiamento lançada pelo banco, que limite o saque a R$ 2 mil e tem taxa de juros de 0,99$ ao mês.

Solicitação já pode ser feita e recurso estará disponível nas contas a partir da próxima segunda-feira. Com isso, o trabalhador poderá antecipar os recursos que receberia do FGTS de 2021 e 2022 já neste ano. O acesso ao crédito se dará pelos canais digitais da Caixa, segundo explicou o presidente do banco, Pedro Guimarães.

O pedido deve ser feito pelo aplicativo, sem a necessidade de a pessoa ir a uma agência.Mas, os interessados na nova linha de crédito que ainda não forem clientes do banco poderão solicitar a antecipação do saque-aniversário em qualquer agência da Caixa, indicando o banco de preferência.