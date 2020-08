FGTS: trabalhadores cearenses nascidos em julho terão crédito liberado na segunda-feira

Os trabalhadores cearenses nascidos em julho começam a receber o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1.045 na próxima segunda-feira (10). Já neste sábado (08), os beneficiários nascidos em fevereiro terão o saque em dinheiro liberado.

O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, que decidiu manter o os pagamentos do FGTS emergencial mesmo com a queda da Medida Provisória (MP) 946, que permitiu o saque do benefício.

O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos valores de todas contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Cada trabalhador tem direito a receber até um salário mínimo.

O saque do FGTS pretende ajudar os trabalhadores afetados pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, o governo pretende injetar quase R$ 38 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores.