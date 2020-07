Ficaemcasa: saiba quais lives vão bombar neste fim de semana

Devido a epidemia do coronavírus, vários shows foram cancelados no Brasil e em todo o mundo. Mas os artistas tem dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Lives desta sexta-feira (17):

Lives deste sábado (18):

Elton John – ao vivo na Itália (1989) – 13h (YouTube)

Ivan Gadelha – 14h (YouTube)

Felipe Araújo e Ferrugem – 15h (YouTube)

Dennis DJ – 15h (YouTube)

Plutão Já Foi Planeta – 15h (YouTube)

Durval Lelys – 16h (YouTube)

Yan Pyerre – 16h (YouTube)

Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

Grupo Atraentes – 16h (YouTube)

francisco, el hombre – 16h30 (YouTube)

Carrossel de Emoções – 17h (YouTube)

Douglas Pegador – 17h (YouTube)

Babado Novo – 17h (YouTube)

Todxs Music Festival (Illusionize, Mary Mesk, Cevith e From House To Disco) – 17h (TikTok)

Francis Lopes – 17h (YouTube)

Tudo de Novo – 17h (YouTube)

Elba Ramalho – 19h (YouTube)

Encontro de Geraçõs (Rionegro e Solimões, Yasmin Santos e Diego e Arnaldo) – 19h (YouTube)

Limão com Mel – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Henrique e Manoel – 20h (YouTube)

Mauro Henrique – 20h (YouTube)

Shirley Carvalhaes – 20h (YouTube)

Chrystian e Ralf – 21h (YouTube)

Edi Rock – 21h (YouTube)

Wehoo Digital Mood: Nando Reis e Bhaskar – 21h (YouTube)

Lives deste domingo (19):