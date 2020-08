Fies: resultado das inscrições será divulgado nesta terça

Os estudantes inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil para obter o financiamento em cursos superiores não gratuitos, em instituições de educação superior particulares saberão o resultado do processo seletivo nesta terça-feira (4).

O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será até o dia 6 de agosto. Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies poderão disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera, a inclusão será automática.

O Fies é um programa do MEC que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, em instituições de educação superior particulares. O fundo é um modelo de financiamento estudantil moderno, dividido em diferentes modalidades, podendo conceder juro zero a quem mais precisa. A escala varia conforme a renda familiar do candidato.