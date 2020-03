Fila de espera por benefícios do INSS no Ceará cai 47% desde janeiro

O número de cearenses esperando por atendimento em uma das 35 agências que compõem a Gerência Fortaleza do Instituto Nacional do Seguro Social caiu 46,9% ao passar de 97 mil em janeiro deste ano para 51,4 mil em março. A retração estaria relacionada à gratificação recebida pelos servidores em atividade para ampliar o expediente, agilizar as solicitações e, consequentemente, diminuir a fila de espera pelos benefícios.

A expectativa é que o número reduza ainda mais nos próximos meses. Foi publicada Medida Provisória que permite a contratação de servidores aposentados para atuação na força-tarefa de redução da fila do INSS, que já havia sido anunciada pelo Governo Federal anteriormente, em janeiro deste ano.

As novas regras entram em vigor imediatamente, mas precisam do aval do Congresso em até 120 dias para que a Medida Provisória se torne lei. De acordo com o texto, as contratações imediatas poderão ocorrer por meio de processo seletivo simplificado e sem concurso público em casos de calamidade pública, emergência em saúde pública, ambiental ou humanitária e em situações de iminente risco à sociedade.