Fique atento: inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira

O estudantes que ainda não realizaram sua inscrição no Financiamento Estudantil, têm até esta sexta-feira para participar do programa. As inscrições podem ser feitas na página do Fies, clicando em “minha inscrição”. Para isso, é preciso criar uma conta “gov.br” por meio de cadastro no “Login Único” do governo federal.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e, atualmente, possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

O candidato poderá escolher três opções de curso, turno e local de oferta entre os disponíveis. Ele será selecionado de acordo com a nota obtida no Enem. O desempate, segundo o edital, se dará por meio das seguintes notas, na ordem: redação; linguagens; matemática; ciências da natureza e ciências humanas.